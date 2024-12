Po napadu na zagrebški šoli na Hrvaškem dan žalovanja

Zagreb, 21. decembra - Na Hrvaškem je danes dan žalovanja, potem ko je državo v petek pretresel napad z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letnik ubil sedemletnega otroka ter ranil tri učence in učiteljico. Zastave na državnih poslopjih so spuščene na pol droga, številni dogodki so odpovedani.