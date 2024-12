Washington z zmago na vrh metropolitanske skupine

Washington, 21. decembra - Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL premagali Carolina Hurricanes s 3:1 ter se z zmago zavihteli na vrh metropolitanske skupine. Prestolniki so z zmago in 46 točkami začasno prevzeli tudi prvo mesto v vzhodni konferenci. New Jersey Devils na drugem mestu zaostajajo zgolj za točko.