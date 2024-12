Varnostni svet ZN razpravljal o položaju v Zahodni Afriki in Sahelu

New York, 21. decembra - Varnostni svet ZN je v petek razpravljal o položaju v Zahodni Afriki in Sahelu - območju južno od Sahare in severno od afriških savan. Vodja Urada ZN za omenjeno regijo (Unowas) Leonardo Santos Simao je poročal, da je največja težava v regiji negotovost.