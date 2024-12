Varnostni svet ZN soglasno potrdil resolucijo o otrocih v oboroženih spopadih

New York, 21. decembra - Varnostni svet ZN je v petek soglasno potrdil resolucijo na predlog Malte o otrocih v oboroženih spopadih, ki je imela na koncu podporo več kot 100 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenije. Resolucija poudarja pomen zaščite otrok v spopadih in v času stabilizacije po spopadih. Združenim narodom pa nalaga, naj za to poskrbijo.