Olympiakos in Bayern korak bližje vrhu

Ljubljana, 20. decembra - Košarkarji v evroligi so odigrali 17. krog. Potem ko je v četrtek odpadel veliki derbi med vodilnimi Parižani in istanbulskim Fenerbahčejem, Monaco pa je izgubil na gostovanju pri madridskem Realu, sta to danes izkoristila grški Olympiakos in münchenski Bayern in se približala vrhu.