Prijatelja morilca francoskega učitelja obsojena na 16-letni zaporni kazni

Pariz, 20. decembra - Sodišče v Parizu je danes dva prijatelja moškega, ki je leta 2020 obglavil učitelja Samuela Patyja, spoznalo za sokriva umora in jima prisodilo 16 let zaporne kazni. Še dva obtoženca, ki jima je tožilstvo očitalo sodelovanje v sovražni kampanji proti Patyju, sta bila obsojena na 13 in 15 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.