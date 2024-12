Policija ostro ob očitkih glede CVZ: Razprava se je spremenila v neprimeren diskurz

Ljubljana, 20. decembra - Policija ugotavlja, da so zadnje razprave in objave v zvezi z delom centra za varovanje in zaščito (CVZ) v javnosti pustile vtis, kot da je delo policije kriminalizirano. "Takšna vrsta razprave je že zdavnaj presegla prvotni namen opozarjati na nepravilnosti v delovanju institucij. Razprava se je spremenila v neprimeren diskurz," so kritični.