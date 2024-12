Minister Logaj v odzivu na napad na zagrebški osnovni šoli poudaril pomembnost zagotavljanja varnosti v šolah

Ljubljana, 20. decembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v odzivu na današnji napad na zagrebški osnovni šoli zapisal, da zagotavljanje občutka varnosti vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v slovenskih šolah ostaja njegov cilj. Ob tem je poudaril pomembnost posvečanja pozornosti učencem in dijakom, njihovim morebitnim stiskam in strahovom.