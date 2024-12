Sindikat policistov pričakuje ukrepe pristojnih za zaščito integritete policije

Ljubljana, 20. decembra - V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo, da očitki na račun dela uslužbencev centra za varovanje in zaščito ne diskreditirajo le te službe ampak celotno policijo. Od predsednika vlade, ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije pričakujejo odziv in ukrepanje. V nasprotnem se lahko težave poglobijo, svarijo.