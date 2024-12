Golob: Spremembe na bolje niso lahke, a bomo pri njih vztrajali

Ljubljana, 20. decembra - Premier Robert Golob je na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti spomnil na občutke ponosa in samozavesti ob odločitvi za samostojno državo. To je treba izkazovati tudi danes in enako kot pred desetletji odločno hoditi po poti sprememb na bolje, četudi niso lahke. Vlada bo pri teh vztrajala, je zatrdil.