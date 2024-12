Javni štipendijski sklad objavil razpis za štipendije na področju socialnega varstva

Ljubljana, 20. decembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za dodelitev štipendij na področju socialnega varstva za študijsko leto 2024/2025. Mesečna štipendija znaša 350 evrov. Rok za vložitev vlog je odprt od danes do porabe sredstev, najkasneje pa do vključno 31. julija 2025.