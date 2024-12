Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 12.)

Ljubljana, 20. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da so poslanci DZ v četrtek sprejeli novelo zakona proti poveličevanju nacizma in fašizma. Poročale so še o izjavi predsednika dežele Furlanije-Julijske krajine, ki ni izključil možnosti, da bi bil nadzor na meji med Italijo in Slovenijo podaljšan do konca leta 2025.