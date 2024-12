Na Islandiji dogovor o oblikovanju vlade

Reykjavik, 20. decembra - Skoraj tri tedne po predčasnih parlamentarnih volitvah na Islandiji so se socialdemokrati, ki so izšli kot zmagovalci, s še dvema strankama danes dogovorili o oblikovanju nove sredinske vladne koalicije. Po poročanju islandskih medijev želijo tri stranke, ki so bile doslej v opoziciji, konec tedna predstaviti koalicijsko pogodbo in sestavo vlade.