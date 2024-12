Glas upokojencev s podporniki na shodu zahteval zimski dodatek

Ljubljana, 20. decembra - Podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev so se danes na Trgu republike v Ljubljani zbrali na 16. protestnem shodu. Zbrani so med drugim zahtevali dvig pokojnin ter zimski dodatek za upokojence. Kritični so bili do vlade in opozorili na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih.