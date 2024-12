Drugi razpis za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo drugi javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vložitev vlog bo potekalo od 6. januarja od 8. ure do 28. februarja do 14. ure.