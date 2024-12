V napadih na Kijev poškodovana tudi stavba z več veleposlaništvi

Kijev/Moskva/Lizbona/Podgorica/Skopje, 20. decembra - V današnjih raketnih napadih ruske vojske na ukrajinsko prestolnico Kijev je bila poškodovana tudi zgradba, v kateri je več tujih veleposlaništev, med drugim portugalsko, argentinsko, makedonsko in črnogorsko. Napad so obsodili Portugalska, Severna Makedonija in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, odzvala pa se je tudi Podgorica.