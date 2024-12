Ljubljana, 20. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so daljši zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter naprej na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenjski. Iz smeri Primorske proti Štajerski je priporočena zahodna in severna obvoznica.