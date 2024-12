V skladu za razvoj Pomurja in Porabja dva milijona evrov

Ljubljana, 20. decembra - Zaživel je skupni razvojni sklad za območje Pomurja in Porabja, ki sta ga v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Muraba osnovali Slovenija in Madžarska. Obe državi sta v sklad zagotovili prispevek v višini enega milijona evrov, so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.