V DZ sprejeli svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo

Ljubljana, 20. decembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v DZ gostila sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Po njenih besedah slovenski parlament gotovo ne bi obstajal v današnji obliki brez junakov, ki so se žrtvovali za svobodno in demokratično Slovenijo.