Fundacija Alma, Slovenska filantropija in Zveza Anita Ogulin podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 20. decembra - Fundacija Alma, Zveza Anita Ogulin & ZPM ter Slovenska filantropija so podpisali sporazum o sodelovanju pri projektu Od Alje do Žana, čuječa srca - budni umi, ki je osredotočen na duševno zdravje otrok. V okviru projekta bodo izvedli več sklopov izobraževanj za učitelje, so sporočili iz Fundacije Alma.