Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 20. decembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji se po ocenah analitikov bojijo, da bodo obrestne mere prihodnje leto ostale višje, kot so predvidevali sprva. To potrjujejo tudi danes objavljeni podatki o inflaciji v ZDA, na spletnih straneh poroča agencija Reuters.