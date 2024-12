Policija v zvezi z množičnim pretepom na Krvavcu pridržala pet oseb

Kranj, 20. decembra - Policisti in kriminalisti so v četrtek v zvezi z množičnim pretepom v soboto na Krvavcu, v katerem naj bi skupina Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, pridržali pet slovenskih državljanov. Osumljeni so izvršitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.