Nekdanjemu šefu IMF Ratu skoraj pet let zapora

Madrid, 20. decembra - Nekdanjega direktorja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in španskega gospodarskega ministra Rodriga Rata so v Španiji obsodili na štiri leta in devet mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj s področja davkov, pranja denarja in korupcije. Plačati bo moral tudi nekaj več kot dva milijona evrov kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.