Minister Poklukar izdal izredno usmeritev in navodila policiji med prazniki

Ljubljana, 20. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes policiji izdal izredno usmeritev in navodila za opravljanje nalog med božično-novoletnimi prazniki. Kot je poudaril v izjavi za medije, vse prebivalce poziva k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju med prazniki, še posebno pri rabi škodljive pirotehnike in uživanju alkohola.