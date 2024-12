Gospodarstvo krepi pritisk za zamrznitev novega sistema obračunavanja omrežnine

Ljubljana, 20. decembra - Gospodarski krog, ki združuje 17 vodilnih gospodarskih in kmetijskih organizacij, je vlado in DZ pozval k takojšnji zamrznitvi novega sistema obračunavanja omrežnin in k njegovi koreniti spremembi, ki bo gospodarstvu omogočila prilagoditev. Obenem si želijo odhod direktorice Agencije za energijo Duške Godina s položaja.