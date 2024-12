V napadu na zagrebški šoli umrl sedemletni otrok, pet ranjenih izven življenjske ogroženosti

Zagreb, 20. decembra - V napadu z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, ki ga je izvedel 19-letnik, je danes umrl sedemletni otrok. Ranjeni so bili še trije učenci in dva odrasla, med njima učiteljica in napadalec, je sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Življenje ranjenih ni več ogroženo.