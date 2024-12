Leta 2022 nekoliko večja neenakost v razpoložljivem dohodku gospodinjstev

Ljubljana, 22. decembra - Gospodinjstva iz najvišjega dohodkovnega razreda so leta 2022 razpolagala s 3,4-kratnikom razpoložljivega dohodka gospodinjstev iz najnižjega razreda, kar je malenkost več kot v letu 2021. Najrevnejša gospodinjstva so pričakovano največji delež izdatkov namenila za hrano, pijačo in stanovanja, so sporočili iz statističnega urada.