NPU: Zdravnik osumljen zlorabe položaja s preprodajo zdravju škodljivih zdravil

Ljubljana, 20. decembra - Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper zdravnika, ki je z zlorabo položaja preprodajal zdravila, ki so škodljiva za zdravje, in prepovedane droge. Položaj je zlorabil s pisanjem belih receptov za zdravila, ki se jemljejo pod strokovnim nadzorom, kot so helex, tramal, metamfetamin, je pojasnil direktor NPU Darko Muženič.