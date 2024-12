Evropska komisija predlaga zadržanje potovanj brez vizumov za gruzijske uradnike

Bruselj, 20. decembra - Evropska komisija je danes predlagala začasno zadržanje potovanj brez vizumov za gruzijske diplomate in uradnike. Gre za odgovor na nasilno zatiranje miroljubnih protestnikov, politikov in novinarjev po tistem, ko so oblasti v Tbilisiju napovedale, da bodo preložile začetek pristopnih pogajanj z EU do leta 2028, so pojasnili v Bruslju.