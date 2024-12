Podpisan dogovor o sodelovanju diplomatskih predstavništev pri promociji slovenske znanosti

Ljubljana, 21. decembra - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič sta v četrtek na Brdu pri Kranju podpisala dogovor, s katerim bodo diplomatska predstavništva in konzulati v tujini sodelovali pri promociji dosežkov slovenske znanosti in inovacij ter raziskovalne odličnosti.