Macron z zahvalo Gisele Pelicot za njen pogum med sojenjem zaradi posilstev

Pariz, 20. decembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes po koncu odmevnega sodnega procesa zaradi posilstev, v katerem je bil obsojen njen bivši mož in številni drugi moški, poklonil Gisele Pelicot za njeno moč in pogum med sojenjem. Primer, ki se je začel pred tremi meseci in končal v četrtek z obsodbami, je pretresel Francijo in odmeval po vsem svetu.