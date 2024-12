Na severnem delu tretje razvojne osi letos z napredkom, a tudi nekaj zamiki

Ljubljana, 20. decembra - Predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti in Darsa so na sestanku v zvezi z aktivnostmi na severnem kraku tretje razvojne osi ugotovili, da je bil v zadnjem letu narejen napredek pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo, se je pa na nekaterih odsekih začetek gradnje zamaknil, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.