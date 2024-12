Varuh človekovih pravic se je zavzel za zaščito čebelarstva

Ljubljana, 20. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob današnjem obisku Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) podprl njena prizadevanja za zaščito temeljnih človekovih pravic, predvsem pravice do zdravja in zdravega življenjskega okolja, ter se zavzel za zaščito čebelarstva. Ob tem je opozoril na vse večji problem ponarejene hrane, so sporočili iz njegovega urada.