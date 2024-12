Biden tik pred iztekom mandata še v Italijo in Vatikan

Washington, 20. decembra - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden bo januarja obiskal Italijo in Vatikan, kjer se bo sestal s premierko Giorgio Meloni, predsednikom Sergiem Mattarello in papežem Frančiškom, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. To bo verjetno zadnje Bidnovo predsedniško potovanje v tujino, saj ga bo 20. januarja na položaju nasledil Donald Trump.