V Hamburger Kunsthalle razstavo posvetili iluziji

Hamburg, 23. decembra - V razstavišču Hamburger Kunsthalle so obsežno razstavo, ki časovno pokriva več obdobij in vključuje od del starih mojstrov do del sodobnih umetnikov, posvetili različnim vidikom iluzije v umetnosti. Na ogled je približno 150 slik, risb, grafik, fotografij, skulptur, instalacij in video del, ki ponujajo različne oblike resničnosti in fikcije.