Ljubljanska borza uvodoma pozitivno

Ljubljana, 20. decembra - Ljubljanska borza je zadnji dan trgovalnega tedna začela pozitivno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,15 odstotka. Navzgor ga je potisnila 1,08-odstotna rast delnic Cinkarne Celje, 0,73-odstotna rast delnic Krke in 0,66-odstotna rast delnic Telekoma Slovenije. Najbolj prometni so vrednostni papirji NLB, katerih tečaj je na izhodišču.