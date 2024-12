Podpisana pogodba o sofinanciranju genskega zdravila urbagen

Ljubljana, 20. decembra - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in ustanoviteljica in predsednica upravnega odbora Fundacije CTNNB1 Špela Miroševič sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju predklinične in klinične študije genskega zdravila urbagen za sindrom CTNNB1. Fundacija bo sredstva v višini enega milijona evrov prejela naslednji teden.