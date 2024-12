Pred desetimi leti se je poslovil Joe Cocker

London, 22. decembra - Pred desetimi leti se je poslovil britanski pevec Joe Cocker. Pri poslušalcih je bil priljubljen s skladbami, kot so With a Little Help from My Friends, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat on, Summer in the City in Unchain My Heart. Z njimi je večkrat prepričal tudi ljubljansko občinstvo, nazadnje leta 2010 v dvorani Stožice.