Projekt Mladi upi letos finančno podprl trinajst mladih nadarjenih posameznikov

Ljubljana, 20. decembra - Zaključil se je že 12. razpis Mladi upi, s katerim Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu podpirata nadarjene mlade posameznike s področja športa, para športa, znanosti in umetnosti. Letos bosta s skladom v višini 60.000 evrov finančno podprla dvanajst talentov, ki jih je izbrala strokovna komisija, in enega po izboru javnosti.