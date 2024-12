Na 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 zbrali več kot 1,2 milijona evrov

Ljubljana, 20. decembra - Na tradicionalnem dobrodelnem maratonu Radia 1 in družbe DM, v okviru katerega so voditelji iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, so zbrali 1.204.234,25 evra. Maraton je bil letos posvečen humanitarki Aniti Ogulin, zbrana sredstva pa bodo namenjena družinam v stiski.