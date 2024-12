Računsko sodišče občini Lendava za poslovanje v letu 2022 izreklo negativno mnenje

Lendava, 20. decembra - Revizorji Računskega sodišča RS so pregledali poslovanje občine Lendava v letu 2022. Pri tem so ugotovili več nepravilnosti, med drugim pri javnih razpisih, razdeljevanju sredstev nevladnim organizacijam in sklenitvi najemne pogodbe za upravljanje Stolpa Vinarium in Ziplinea Vinarium. Občini so zato izrekli negativno mnenje.