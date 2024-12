Prenos v živo - podpis pogodbe o sofinanciranju študije genskega zdravila Urbagen

Ljubljana, 20. decembra - V video servisu STA bo danes ob 11. uri dostopen prenos v živo s podpisa pogodbe in izjave o sofinanciranju predklinične in klinične študije genskega zdravila Urbagen za sindrom CTNNB1, sodelovala bosta ustanoviteljica in predsednica upravnega odbora Fundacije CTNNB1 Špela Miroševič ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.