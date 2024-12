Mednarodna smučarska zveza s centraliziranim pristopom k TV-pravicam in trženju

Oberhofen, 20. decembra - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je skupaj z nacionalnimi smučarskimi zvezami, med njimi tudi krovno slovensko, dokončala projekt centralizacije pristopov k trženju medijskih in televizijskih pravic do oddajanja tekmovanj najvišjega ranga pod njenim okriljem, so v današnji izjavi za javnost potrdili pri mednarodni federaciji.