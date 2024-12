Trend zniževanja cen pri proizvajalcih v Nemčiji prekinjen

Berlin, 20. decembra - Trend zniževanja cen pri proizvajalcih se je v Nemčiji novembra nepričakovano prekinil. V medletni primerjavi so zrasle za 0,1 odstotka, potem ko so oktobra upadle za 1,1 odstotka, je danes objavljene uradne podatke povzela nemška tiskovna agencija dpa. Ekonomisti so za november pričakovali 0,3-odstotno znižanje cen.