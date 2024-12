Nike v četrtletju z nižjimi prihodki in dobičkom

New York, 20. decembra - Ameriški proizvajalec športnih oblačil in opreme Nike je v drugem četrtletju poslovnega leta, ki se je zaključilo konec novembra, ustvaril nižje prihodke in dobiček. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob tem zagotovili v družbi, so kljub zahtevnim poslovnim razmeram z novim vodstvom znova na poti v zelene številke.