V Novi Gorici uspešne prijave na razpise korenito spremenile proračun za 2025

Nova Gorica, 20. decembra - Novogoriški mestni svetniki so na četrtkovi seji v proračun za leto 2025 uvrstili projekte, s katerimi se je mestna občina v vmesnem času uspešno prijavila na državne in evropske razpise. Načrtovani prihodki so se na ta račun zvišali za 14 milijonov evrov, tako da v letu 2025 načrtujejo 63,4 milijona evrov prihodkov in 65,4 milijona odhodkov.