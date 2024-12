Razmere v nemški trgovini na drobno decembra nekoliko slabše

München, 20. decembra - Razmere v nemški trgovini na drobno so se decembra nekoliko poslabšale. Kazalnik, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je v primerjavi z novembrom znižal za 0,8 točke na -23 točk. Trgovci so pesimistični tudi glede napovedi za prihodnje mesece, so danes sporočili z inštituta.