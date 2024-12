Dnevnik o sojenju posiljevalcem Gisele Pelicot (20. 12.)

Ljubljana, 20. decembra - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju Odprla sem vrata piše o sojenju posiljevalcem Gisele Pelicot v Franciji. V četrtek je bil njen mož Dominique Pelicot obsojen na 20 let zapora, ostalih 50 storilcev pa na tri do 15 let. Povprečna kazen za posilstvo v Franciji je 11 let, zato so otroci žrtve po besedah avtorice nad najnižjimi kaznimi zgroženi.