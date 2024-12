Pogačarja na Vuelto skušajo privabiti tudi s slovitim Anglirujem

Madrid, 20. decembra - Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v četrtek v Madridu predstavili traso 80. izvedbe španske pentlje. Od italijanskega Torina do španske prestolnice kolesarje čaka dobrih 3200 km in nekaj zahtevnih testov, vključno z ekipnim kronometrom. V kolikor bo tam nastopil slovenski as Tadej Pogačar, se bo prvič spopadel s slovitim Anglirujem.