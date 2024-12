Ljubljana, 20. decembra - Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ZDA na Prešernovi cesti 31 v Ljubljani bo danes ob 9. uri bo potekala vaja, v kateri bo sodelovala tudi slovenska policija. Namen vaje je krepitev sodelovanja in operativne pripravljenosti na področjih skupnega interesa in varnostnih tveganj, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.